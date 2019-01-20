Хабаровские коммунисты митинговали против передачи Курил Японии

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Согласованный с местной администрацией митинг против передачи островов Курильской гряды Японии провели представители КПРФ в Хабаровске, передал корреспондент "Интерфакса" в воскресенье.

Участники акции собрались на Комсомольской площади в центре города.

По данным мэрии, в митинге приняли участие около 100 человек, в то же время заявка подавалась на 500 человек. После митинга его участники прошли по тротуару улицы Муравьева-Амурского до площади имени Ленина. Акция прошла спокойно, без задержаний.

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

Несколько дней назад помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Южные Курилы являются российской территорией, и никто их не собирается кому-то отдавать.

Отвечая на вопрос журналиста на брифинге о том, почему Москва настаивает на признании Японией российского суверенитета над Южно-Курильскими островами в качестве условия для обсуждения мирного договора, он сказал: "Они должны признать итоги Второй мировой войны, которые до сих пор не признали, а по итогам Второй мировой войны все острова Южной Курильский гряды перешли к Советскому Союзу и, естественно, Российской Федерации".

"Это наша земля, - добавил он, - и никто не собирается эту землю кому-то отдавать".

Митинг против возможной передачи Японии части Курильских островов состоится в воскресенье и в Москве.

Как сообщалось, 10 января в Госдуму был внесен законопроект, де-факто налагающий вето на подготовку правовых актов по отторжению Курильских островов от России.