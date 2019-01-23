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Москва

В Московском зоопарке родился ядозуб

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Первым детенышем, родившимся в 2019 году в Московском зоопарке, оказался краснокнижный мексиканский ядозуб.

Детеныш пока находится в неэкспозиционном помещении, где за его самочувствием и поведением наблюдают герпетологи. Позже его можно будет увидеть в павильоне "Террариум" на новой территории зоосада.

Мексиканский ядозуб (второе название - эскорпион), или тола-хини, занесен в Международную Красную книгу и Конвенцию о международной торговле СИТЕС. Эта ядовитая ящерица достигает почти 90 см в длину, из них почти половину составляет хвост. Нижние зубы ядовиты: яд вырабатывают слюнные железы, расположенные под нижней челюстью.

В ближайшие месяцы коллекцию зоопарка также могут пополнить бинтуронги, ослы пуату, ксенозавр и другие редкие животные, сообщает Московский зоопарк.

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Теги: Московский зоопарк

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