В Московском зоопарке родился ядозуб

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Первым детенышем, родившимся в 2019 году в Московском зоопарке, оказался краснокнижный мексиканский ядозуб.

Делимся радостными новостями: первым детенышем, родившимся в Московском зоопарке в новом году, стал мексиканский ядозуб! 🦎✨💧

Редкая североамериканская рептилия появилась на свет 1 января.

Подробности о мексиканском ядозубе читайте тут: https://t.co/LlwaZg8y9E



Ph: Н. Назарова pic.twitter.com/Mi9pIdQKe3 — Московский Зоопарк (@moscowzoo) 23 января 2019 г.

Детеныш пока находится в неэкспозиционном помещении, где за его самочувствием и поведением наблюдают герпетологи. Позже его можно будет увидеть в павильоне "Террариум" на новой территории зоосада.

Мексиканский ядозуб (второе название - эскорпион), или тола-хини, занесен в Международную Красную книгу и Конвенцию о международной торговле СИТЕС. Эта ядовитая ящерица достигает почти 90 см в длину, из них почти половину составляет хвост. Нижние зубы ядовиты: яд вырабатывают слюнные железы, расположенные под нижней челюстью.

В ближайшие месяцы коллекцию зоопарка также могут пополнить бинтуронги, ослы пуату, ксенозавр и другие редкие животные, сообщает Московский зоопарк.