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Москва

В Московском зоопарке в 2018 году родилось более 800 детенышей

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Более 800 детенышей появились на свет в Московском зоопарке за 2018 год, в том числе у таких редких видов, как кафрский рогатый ворон, мартышка диана и сычуаньский такин, сообщается в пятницу на сайте мэра Москвы.

"В 2018 году в Московском зоопарке появились на свет более 800 детенышей. Теперь коллекция зоосада насчитывает свыше 1200 видов и 10,5 тыс. экземпляров животных", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что это на 200 особей больше, чем в 2017 году.

В течение года детеныши появились у многих обитателей зоосада, в том числе и у таких редких, как кафрский рогатый ворон, мартышка диана, сычуаньский такин. Также в этом году удалось получить потомство от японских макак, овцебыков, восточных венценосных журавлей, равнинных горилл, восточносибирских рысей и альпака.

"Важной победой для специалистов зоопарка стало получение потомства безухого калимантанского варана - редчайшей рептилии, которая ранее никогда не размножалась в неволе. В дальнейшем на этот опыт смогут опираться сотрудники других зоологических организаций", - добавили в сообщении.

Самое большое прибавление у птиц (у них вылупился 341 птенец) и представителей класса млекопитающих (247 малышей). У рептилий появились 68 детенышей, а у рыб и амфибий - более 50.

"Мы рады, что в этом году удалось получить потомство от многих обитателей зоопарка и пополнить его коллекцию новыми животными. Очень важно, чтобы у жителей и гостей столицы была возможность любоваться многообразием фауны нашей планеты, знакомиться с ним во всей красе. Только так нам удастся привить как можно большему числу людей бережное отношение к природе и осознание своей ответственности за будущее каждого отдельного вида", - приводятся в сообщении слова гендиректора Московского зоопарка Светланы Акуловой.

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Теги: Москва, Московский зоопарк
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