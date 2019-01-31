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Москва

У московского зоопарка появится гимн

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Официальный гимн Московского зоопарка появится к его 155-летию, сообщили в пресс-службе зоосада в четверг.

"13 февраля зоопарк отмечает свой 155 день рождения. Одним из главных подарков к празднику станет официальный гимн учреждения, который будет звучать на региональных и международных мероприятиях, а также других знаковых событиях", - говорится в сообщении.

Конкурс на создание гимна стартовал летом 2018 года. Его инициаторами выступили Евразийский Совет композиторов и музыкальных деятелей (ЕСК) и Московский зоопарк. Участие в конкурсе приняли более 150 человек из разных уголков страны.

Услышать гимн посетители зоопарка смогут в ближайшие месяцы: планируется, что он будет исполняться на официальных торжествах, а также станет традиционной музыкальной заставкой, которую будут транслировать ежедневно во время открытия зоопарка.

Уточняется, что официальная презентация гимна намечена на лето, когда Московский зоопарк будет принимать у себя участников ежегодных конференций Союза зоопарков и аквариумов и Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов.

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Теги: Московский зоопарк

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