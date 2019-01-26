В Москве автомобилистов попросили пересесть на метро из-за снегопада

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы призвал столичных водителей быть внимательными на дорогах и посоветовал пользоваться подземкой.

В московском регионе в субботу началась метель, на дорогах ожидаются гололедица и снежные заносы.

"Этим снежным субботним утром мы напоминаем о главных слагаемых успеха сегодня на дорогах: внимание, аккуратность, дистанция, низкая скорость. А еще можно просто поехать на метро", - говорится в сообщении, опубликованном в твиттере ЦОДД.

Этим снежным субботним утром мы напоминаем о главных слагаемых успеха сегодня на дорогах: внимание, аккуратность, дистанция, низкая скорость. А еще можно просто поехать на метро. pic.twitter.com/Bx7tVNfnZa — ЦОДД (@gucodd) 26 января 2019 г.

По прогнозу Гидрометцентра России, в выходные в Москве и Московской области будет идти снег, местами сильный, ожидается метель и снежные заносы, порывы ветра могут достигать местами 12-17 м/с.

Днем в субботу в Москве ожидается до минус 10 градусов.

В воскресную ночь синоптики прогнозируют температуру воздуха до минус 8-10 градусов, днем потеплеет до минус 3-5 градусов.

По оценке синоптиков, к утру понедельника в Москве местами может выпасть порядка 20 мм осадков, это около половины месячной нормы, которая в январе насчитывает 42 мм.