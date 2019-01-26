Московские аэропорты перевели наземные службы на усиленный режим работы

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Метели, пришедшие в Москву с наступлением выходных, пока не отразились на работе аэропортов, резкого роста задержек рейсов не зафиксировано.

"Аэропорты работают штатно. Однако наземные службы переведены на усиленный режим. Аэродромы круглосуточно обрабатываются и расчищаются. Каждый самолет перед вылетом обрабатывается противообледенительной жидкостью", - сообщили "Интерфаксу" в авиадиспетчерских службах московской воздушной зоны в субботу.

Собеседник агентства напомнил, что все аэропорты Москвы аккредитованы по всепогодной категории. "Уходов самолетов на запасные аэродромы не зафиксировано", - сказал он.

По данным сервиса "Яндекс.Расписание", в московских аэропортах задержаны 11 рейсов, больше всего - шесть рейсов - в "Шереметьево", три во "Внуково", два рейса задержаны и 13 отменены в "Домодедово".