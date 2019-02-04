Оплатить коммуналку в Москве можно будет через QR-код

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - С февраля на единый платежный документ (ЕПД) будут наносить двухмерный штрих-код или QR-код, что позволит быстрее оплачивать коммунальные услуги через мобильные приложения банков, сообщает сайт столичной мэрии в понедельник.

"Пользователям не придется вводить данные вручную. Теперь им достаточно будет отсканировать QR-код с помощью своего смартфона. После этого все реквизиты заполнятся автоматически. Жителям останется только перепроверить данные и подтвердить операцию", - говорится в сообщении.

Кроме того, оплатить коммунальные услуги можно будет в терминалах с функцией сканирования QR-кода или онлайн на сайте mos.ru. Также будет доступна оплата в отделениях банков и "Почты России".