Движение на зеленой ветке московского метро вернулось в график после ЧП с пассажиром

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Движение на центральном участке Замоскворецкой линии Московского метрополитена вошло в график после падения пассажира на пути станции "Новокузнецкая", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе метро.

"Движение поездов на центральном участке Замоскворецкой линии восстановлено и вошло в график", - сказали в пресс-службе.

Собеседник агентства уточнил, что ранее в связи с инцидентом не было движения поездов от станции "Автозаводская" до "Театральной".

Между тем, источник, знакомый с ситуацией сообщил "Интерфаксу", что для извлечения пассажира, упавшего на "Новокузнецкой" под прибывающий поезд, с 8:40 снималось напряжение контактного рельса.

"Пассажира извлекли, он выжил", - отметил он, не уточнив о его состоянии и обстоятельства происшествия.