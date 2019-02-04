Пассажир упал на рельсы на станции метро "Новокузнецкая"

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Сбой в движении поездов произошел в 8:40 на центральном участке Замоскворецкой линии московского метро, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией в понедельник

"На станции "Новокузнецкая" под прибывающий поезд упал пассажир", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что для извлечения пассажира с контактного рельса снято напряжение, нет движения от станции "Автозаводская" до "Театральная" в сторону центра.

Пресс-служба московского метро в понедельник подтвердила информацию об инциденте с пассажиром на участке Замоскворецкой линии.

"На центральном участке Замоскворецкой линии (2) увеличены интервалы движения поездов из-за инцидента с пассажиром", - говорится также в твиттере московского метрополитена.