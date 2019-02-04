Движение поездов на зеленой ветке метро в Москве восстановлено

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Движение на центральном участке Замоскворецкой линии Московского метрополитена восстанавливается после падения пассажира на пути станции "Новокузнецкая", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе метро в понедельник.
"Движение поездов на центральном участке Замоскворецкой линии восстановлено и постепенно входит в график", - сказали в пресс-службе.
Собеседник агентства уточнил, что ранее в связи с инцидентом не было движения поездов от станции "Автозаводская" до "Театральной".
Между тем, источник, знакомый с ситуацией сообщил "Интерфаксу", что для извлечения пассажира, упавшего на "Новокузнецкой" под прибывающий поезд, с 8:40 снималось напряжение контактного рельса.
"Пассажира извлекли, он выжил", - отметил он, не уточнив его состояние и обстоятельства происшествия.