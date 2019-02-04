Мужчину на "Новокузнецкой" спасло то, что он упал в желоб между рельсами

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Упавший на рельсы перед поездом на станции метро "Новокузнецкая" мужчина выжил, сообщил "Интерфаксу" в понедельник руководитель пресс-службы Управления внутренних дел на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

"Мужчину спасло то, что он упал в спасательный желоб между рельсами. Свидетели и машинист подтвердили, что мужчина сам шагнул под прибывающий поезд", - сказал Мышляев.

По его словам, на место были вызваны медики.

"Инцидент произошел в 8:39, в 8:40 было отключено напряжение, в 8:53 пассажира удалось вытащить. В 8:55 движение по "зеленой" ветке метро было восстановлено", - сказал Мышляев.

Он добавил, что информация о случившемся направлена в прокуратуру на Московском метрополитене. Пострадавший был госпитализирован.

Ранее в понедельник в пресс-службе метро сообщили "Интерфаксу", что движение на центральном участке Замоскворецкой линии Московского метрополитена вошло в график после падения пассажира на пути станции "Новокузнецкая".