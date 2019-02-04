Число жертв пожара в центре Москвы выросло до семи человек

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Тело еще одного погибшего найдено при разборе пепелища в квартире на Никитском бульваре в Москве, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Найдено тело седьмого погибшего", - сказал источник. Ранее сообщалось о шести погибших, включая одного несовершеннолетнего.

Пожар произошел в ночь на понедельник в доме 12 на Никитском бульваре. Его площадь, по данным МЧС, составила от 750 до 1000 кв. метров, в здании обрушились перекрытия между пятым и шестым этажами.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ).

По данным источников, горевший семиэтажный жилой дом по адресу Никитский бульвар, 12 был построен в 1914 году. Общая площадь постройки - около 18,5 тыс. кв. метров. Здание, по предварительным данным, не относится к объектам культурного наследия. По данным СМИ, в этом "звездном" доме проживают актриса Ингеборга Дапкунайте, художник Никас Сафронов, певица Любовь Казарновская, а также родственники дирижера Юрия Башмета.

Мэр столицы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших при пожаре. Он написал в твиттере, что в в НИИ Склифосовского находятся двое пострадавших. "Им оказывается вся необходимая помощь, угрозы жизни нет", - отметил мэр. Он заявил, что власти Москвы выясняют причины произошедшего.