Центральный аппарат СКР подключится к расследованию пожара на Никитском бульваре в Москве

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Криминалисты центрального аппарата Следственного комитета (СК) помогут столичным коллегам в расследовании причин пожара в квартире на Никитском бульваре, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"Для оказания содействия в расследовании обстоятельств гибели людей на пожаре в квартире дома на Никитском бульваре в Москве по поручению председателя СК Александра Бастрыкина на место происшествия направлена группа криминалистов из центрального аппарата ведомства", - сказала Петренко в понедельник "Интерфаксу".

По словам Петренко, в процессе тушения пожара обнаружены тела шести человек, в том числе, предположительно, одного несовершеннолетнего.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что жертвами ЧП стали семь человек.

Пожар произошел в ночь на понедельник в доме 12 на Никитском бульваре. Площадь возгорания, по данным МЧС, составила от 750 до 1000 кввадратных метров, в здании обрушились перекрытия между 5 и 6 этажами.

Столичный главк СК в связи с трагедией расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ).