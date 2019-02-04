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Москва

Число погибших при пожаре в центре Москвы возросло до шести человек

Есть обновление от 12:47

Пожар в 7-этажном жилом доме на Никитском бульваре был ликвидирован утром

Число погибших при пожаре в центре Москвы возросло до шести человек
Фото: ТАСС, Валерий Шарифулин

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Пожар в доме на Никитском бульваре в Москве унес жизни шести человек. Об этом сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.

"На данный момент известно о шести погибших", - сказал он.

Ранее о четырех погибших в результате пожара в доме по адресу Никитский бульвар, 12 сообщили в московском главке МЧС. Площадь пожара составила от 750 до 1000 кв. метров, в здании обрушились перекрытия между 5 и 6 этажами. Пожар потушен.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, горевший 7-этажный жилой дом по адресу Никитский бульвар, 12 был построен в 1914 году. Общая площадь постройки - около 18,5 тыс. кв. метров. "Жилой дом, по предварительным данным, не относится к объектам культурного наследия", - пояснил собеседник агентства.

Пожар в центре Москвы

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