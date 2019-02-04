Из-за гибели людей при пожаре на Никитском бульваре в Москве завели уголовное дело

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено по факту гибели людей при пожаре в квартире на Никитском бульваре в Москве, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - сказала Иванова в понедельник "Интерфаксу".

Ранее в МЧС заявили, что при пожаре, возникшем в ночь на понедельник, погибло четыре человека. Площадь возгорания составила от 750 до 1000 кв. метров, в здании обрушились перекрытия между 5 и 6 этажами.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, горевший семиэтажный жилой дом по адресу Никитский бульвар, 12 был построен в 1914 году. Общая площадь постройки - около 18,5 тыс. кв. метров. "Жилой дом, по предварительным данным, не относится к объектам культурного наследия", - пояснил собеседник агентства.