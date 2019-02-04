Число жертв пожара в центре Москвы возросло до восьми

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - На месте пожара в центре Москвы обнаружено тело еще одного погибшего, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом расследования.

"Найдено тело еще одного погибшего. Таким образом, общее число жертв пожара возросло до восьми человек", - сказал источник.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что среди восьми жертв пожара двое детей. По его словам, не опознана личность одного мужчины, погибшего при пожаре.

Источник сообщал о семи погибших в результате пожара. Официальный представитель СКР Светлана Петренко заявила ранее, что в процессе тушения пожара обнаружены тела шести жертв.

Пожар произошел в ночь на понедельник в доме 12 на Никитском бульваре. Его площадь, по данным МЧС, составила от 750 до 1000 квадратных метров, в здании обрушились перекрытия между пятым и шестым этажами.

Столичный главк СК в связи с трагедией расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ). В расследовании будут принимать участие криминалисты центрального аппарата СКР.