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Москва

В СКР подтвердили гибель восьми человек на пожаре в центре Москвы

Среди погибших двое детей

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Количество погибших в пожаре в доме на Никитском бульваре в центре Москвы увеличилось до восьми человек после обнаружения еще двух тел, в том числе ребенка, подтвердила представитель столичного главка Следственного комитета РФ (СКР) Юлия Иванова.

"К данному часу следствие располагает информацией о восьми погибших, двое из которых малолетние дети", - сказала Иванова в понедельник "Интерфаксу".

По словам Ивановой, следователи и криминалисты продолжают осмотр места происшествия.

Ранее СКР сообщал о шести погибших. В то же время источник, знакомый с ходом расследования, говорил о восьми жертвах пожара.

Пожар произошел в ночь на понедельник в доме 12 на Никитском бульваре. Его площадь, по данным МЧС, составила от 750 до 1000 квадратных метров, в здании обрушились перекрытия между пятым и шестым этажами.

Столичный главк СК в связи с трагедией расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ). В расследовании будут принимать участие криминалисты центрального аппарата СКР.

Пожар в центре Москвы

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Теги: Москва, СКР

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