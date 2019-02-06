СКР опросил жильцов дома на Никитском бульваре в Москве, где в пожаре погибли восемь человек

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Жильцы дома №12 на Никитском бульваре в Москве опрошены в качестве свидетелей в рамках уголовного дела о гибели восьми человек в результате пожара, произошедшего понедельник, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) РФ Юлия Иванова.

"В рамках расследования опрошены жильцы квартир, в том числе пострадавших от пожара", - сказала Иванова в среду "Интерфаксу", не назвав фамилий опрошенных.

Вместе с тем информированный источник сообщил "Интерфаксу", что среди участников следственных действий была дочь дирижера Юрия Башмета Ксения, проживавшая в одной из пострадавших от пожара квартир.

Пожар на Никитском бульваре произошел в ночь на 4 февраля. В огне погибли восемь человек, в том числе двое детей. Московские следователи расследуют уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (статья 109 УК РФ).