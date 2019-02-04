Жительница Электростали получила 2,5 года колонии за кражу госнаград у ветерана

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Суд Электростали приговорил местную жительницу к двум годам и семи месяцам колонии общего режима за хищение государственных наград у ветерана, сообщает Мособлпрокуратура.

Согласно сообщению, Ирина Акимова признана виновной в грабеже (ч. 1 ст. 161 УК РФ) и незаконном приобретении и сбыте государственных наград СССР (ст. 324 УК РФ).

По данным следствия, в 2018 году женщина под надуманным предлогом проникла в квартиру к жителю Электростали и похитила принадлежащие ему госнаграды, среди которых медали "За боевые заслуги", "Ветеран Вооруженных сил СССР", орден "Знак Почета" и другие. Злоумышленница также забрала у ветерана 12 тысяч рублей.

Акимова продала награды за 3,3 тысячи рублей. Их удалось вернуть владельцу.

Приговор в законную силу не вступил.