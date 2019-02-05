Две мошенницы ограбили женщину в Подмосковье под видом сотрудниц Пенсионного фонда

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Полицейские в Подмосковье задержали двух уроженок Владимирской области, подозреваемых в хищении денег у пенсионерки, сообщает пресс-служба главного управления МВД по Московской области.

По данным полиции, две женщины под видом работниц Пенсионного фонда проникли в квартиру к 84-летней жительнице Одинцово и сообщили о необходимости написать заявление якобы для замены пенсионного удостоверения на документ нового образца. Мошенницы отвлекли внимание пенсионерки и похитили ювелирные украшения, а также около 400 тысяч рублей.

"В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемых в городском округе Балашиха. В ходе досмотра сотрудниками полиции обнаружена и изъята часть похищенного имущества, а также два парика и очки, использовавшиеся для маскировки при совершении преступления", - добавили в областном главке полиции.

Возбуждено уголовное дело о краже (ст. 158 УК РФ). Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.