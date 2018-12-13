Молдавия выдала Москве россиянку, похитившую у пенсионеров более 19 млн рублей

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - В Москву из Молдавии экстрадировали жительницу Перми, обвиняемую в организации преступной группы и похищении у пенсионеров более 19 миллионов рублей, сообщили в МВД РФ.

"Установлено, что злоумышленница прибыла в Кишинев по поддельным документам. В августе текущего года ее задержали сотрудники полиции Республики Молдова. Удовлетворив ходатайство генеральной прокуратуры Российской Федерации о выдаче, молдавские компетентные органы передали обвиняемую представителям ФСИН России и НЦБ Интерпола МВД России", - добавили в МВД.

В министерстве отметили, что, по данным следствия, организованная женщиной преступная группа похищала средства у пенсионеров в период с 2011 по 2013 год путем обмана и злоупотребления доверием. После задержания всех фигурантов в 2013 году женщина скрылась от следствия и была объявлена в федеральный розыск.