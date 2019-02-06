В СИЗО "Лефортово" открылись новые кабинеты для встреч заключенных с адвокатами

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Два новых кабинета для адвокатов открылись в московском следственном изоляторе "Лефортово" после ремонта. Об этом сообщил "Интерфаксу" в среду ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

"Теперь в "Лефортово" есть два новых достаточно просторных кабинета для работы адвокатов с их подзащитными. Надеюсь, что благодаря этим помещениям, очереди адвокатов в изолятор сократятся", - сказал он.

По его словам, новые кабинеты полностью не решат проблему с очередями на посещение СИЗО. Он выразил надежду, что в ближайшее время как в "Лефортово", так и в других изоляторах Москвы откроются дополнительные "адвокатские кабинеты".

Адвокаты и их подзащитные неоднократно жаловались на невозможность конструктивной работы из-за огромных очередей на посещение в СИЗО.

Больше всего нареканий у юристов вызывает СИЗО "Лефортово", куда адвокаты, как правило, занимают очереди с ночи, но даже тогда могут не попасть к подзащитному.

По словам защитников, каждую пятницу им приходится "тянуть жребий", чтобы узнать, кто пройдет в "Лефортово" на следующей неделе.