На владимирскую колонию завели дело из-за фальсификации данных о комнате для свиданий

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Во Владимирской области завели уголовное дело на руководство колонии, которое пыталось обмануть суд, представив ему сведения о якобы оборудованной комнате для свиданий, которой в действительности в учреждении нет; об этом сообщает в понедельник пресс-служба управления СКР по региону.

Дело на сотрудников ЛИУ-8 (Лечебно-исправительного учреждения заведено по статье о фальсификации доказательств.

Следствием установлено, что в сентябре 2018 года владимирская прокуратура через суд потребовала от руководства колонии выделить и оборудовать отдельные помещения для встреч осужденных с адвокатами. После этого представитель ЛИУ-8 предоставил суду справку за подписью ответственного должностного лица, а также приложил к ней фото с якобы обустроенными помещениями.

Однако в рамках контрольной проверки выяснилось, что комната для свиданий в учреждении по-прежнему отсутствует.

"Следователь СК России установил, что в подготовке материалов к судебному заседанию участвовали три должностных лица ЛИУ-8, но ни один из них не представил следствию вразумительных объяснений по поводу произошедшего и не взял на себя ответственность за изготовление и предоставление суду фальсифицированных сведений", - говорится в сообщении.