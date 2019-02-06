Следователи опросили дочь Башмета по делу о пожаре в центре Москвы

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Жильцы дома №12 на Никитском бульваре в Москве опрошены в качестве свидетелей в рамках расследования уголовного дела о гибели восьми человек в результате пожара, произошедшего 4 февраля.

Об этом сообщила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) РФ Юлия Иванова, пир этом не уточнив конкретных фамилий опрошенных.

Вместе с тем информированный источник сообщил "Интерфаксу", что среди участников следственных действий была дочь дирижера Юрия Башмета Ксения, проживавшая в одной из пострадавших от пожара квартир. Ранее в СМИ появилась информация, что дочь Башмета покинула место происшествия и ее не могут найти.

Пожар на Никитском бульваре произошел в ночь на 4 февраля. В огне погибли восемь человек, в том числе двое детей.

По факту гибели людей московские следователи расследуют уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (статья 109 УК РФ).