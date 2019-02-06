Источник сообщил о девятом погибшем при пожаре в центре Москвы

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Тело девятого погибшего найдено на месте пожара, который произошел в ночь на понедельник в жилом доме на Никитском бульваре в центре Москвы, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"На месте пожара обнаружено еще одно тело",- сказал собеседник агентства.

По его словам, погибший - взрослый.

Пожар на Никитском бульваре произошел в ночь на 4 февраля. Ранее сообщалось о восьми жертвах. Среди погибших двое детей.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (статья 109 УК РФ). Жильцы дома опрашиваются в качестве свидетелей.