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Москва

Источник сообщил о девятом погибшем при пожаре в центре Москвы

Есть обновление от 15:02

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Тело девятого погибшего найдено на месте пожара, который произошел в ночь на понедельник в жилом доме на Никитском бульваре в центре Москвы, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"На месте пожара обнаружено еще одно тело",- сказал собеседник агентства.

По его словам, погибший - взрослый.

Пожар на Никитском бульваре произошел в ночь на 4 февраля. Ранее сообщалось о восьми жертвах. Среди погибших двое детей.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (статья 109 УК РФ). Жильцы дома опрашиваются в качестве свидетелей.

Пожар в центре Москвы

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