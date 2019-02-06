СКР опроверг сообщение о девятой жертве пожара в центре Москвы

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Официальный представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова опровергла данные о том, что на месте пожара в доме на Никитском бульваре найдено тело девятой жертвы.

"Информация о том, что число погибших при пожаре на Никитском бульваре в Москве возросло до девяти, не соответствует действительности", - сказала Иванова в среду "Интерфаксу".

Тем временем информированный источник сообщил агентству, что за погибшего был принят ворох обгоревшей одежды.

Ранее со ссылкой на неофициальный источник сообщалось о найденном девятом теле.

Пожар на Никитском бульваре произошел в ночь на 4 февраля. Ранее сообщалось о восьми жертвах. Среди погибших двое детей.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (статья 109 УК РФ). Жильцы дома опрашиваются в качестве свидетелей.