Служба гражданства и иммиграции США в марте навсегда закроет отделение в Москве

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) закрывает свой офис в Москве в конце марта этого года.

"Ввиду значительного сокращения объема работы, USCIS навсегда закрывает отделение в Москве 29 марта 2019 года. 28 февраля - это последний день, когда отделение будет открыто для приема заявлений", - говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте ведомства.

В нем отмечается, что отделение в Афинах берет на себя полномочия по вопросам иммиграции для Российской Федерации, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Эстонии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Украины и Узбекистана.

В сообщении отмечается, что посольство США в Москве примет на себя ответственность за некоторые услуги, которые ранее USCIS предоставляла лицам, проживающим в России.