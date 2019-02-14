Два "Боинга" повредили оперение в результате инцидента в аэропорту "Внуково"

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - "Боинг" с пассажирами после посадки в московском аэропорту "Внуково" задел крылом другой самолет, люди при этом не пострадали, сообщил "Интерфаксу" источник в службах аэропорта.

"Во время буксировки после посадки во "Внуково" "Боинг-747" с пассажирами задел законцовкой крыла хвостовое оперение стоящего на перроне другого лайнера - "Боинг-767", - сказал источник.

По его информации, оба самолета получили повреждения, но никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.