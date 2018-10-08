Москва

Два самолета задели друг друга на стоянке в "Жуковском"

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании Pegasfly ("Икар") при заруливании на стоянку задел находившийся там самолет "Уральских авиалиний" в аэропорту "Жуковский", сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе "Уральских авиалиний".

"В результате инцидента у самолета (принадлежащего "Уральским авиалиниям" - ИФ) оказалась повреждена правая половина руля высоты. В настоящее время проводится расследование данного случая компетентными органами", - сообщил собеседник агентства.

В авиакомпании уточнили, что инцидент произошел в воскресенье днем. При этом никто не пострадал.

"Данное происшествие привело к задержке рейса примерно на 4 часа. Пассажиры были отправлены резервным бортом", - отметил представитель "Уральских авиалиний".

Комментарием авиакомпании "Икар" агентство пока не располагает. Транспортная прокуратура сообщила, что начала проверку инцидента.

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Теги: Жуковский, Москва

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