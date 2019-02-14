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Ущерб только одному из столкнувшихся во "Внуково" самолетов оценили в $300 тысяч

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - В авиакомпании "Россия" сообщили о крупном ущербе, причиненном ее самолету Boeing 747, в результате инцидента в аэропорту "Внуково".

"По предварительным данным, ущерб воздушному судну может составить порядка 300 тыс. долларов, которые будут перевыставлены страховой компании", - отмечается в поступившем в "Интерфакс" сообщении авиакомпании "Россия".

Как напомнили в авиакомпании, "во время буксировки воздушного судна Boeing 747 без пассажиров в аэропорту "Внуково" обслуживающей компанией, не входящей в структуру авиакомпании "Россия", произошло столкновение с воздушным судном сторонней авиакомпании". В результате инцидента самолет авиакомпании "Россия" был поврежден.

"На данный момент создана комиссия по расследованию случившегося", - сообщили в авиакомпании "Россия".

Второй самолет, с которым столкнулся Boeing 747 авиакомпании "Россия", принадлежит авиакомпании AZUR air.

По ее версии, "во время буксировки самолет сторонней авиакомпании произвел касание своим крылом хвостового стабилизатора Boeing 767-300, принадлежащего авиакомпании AZUR air". "Самолет AZUR air в этот момент находился на стоянке, строго по разметке и с установленными колодками. Пассажиров на борту не было", - сообщили "Интерфаксу" в этой авиакомпании.

В авиакомпании AZUR air создана комиссия для расследования происшествия. "Данный инцидент, безусловно, повлечет ущерб в финансовом плане, расходы будут перевыставлены страховой компании", - подчеркнули в AZUR air.

Ранее источник в службах аэропорта сообщил "Интерфаксу", что "Боинг" после посадки в московском аэропорту "Внуково" задел крылом другой самолет. "Во время буксировки после посадки во "Внуково" Boeing-747 с пассажирами задел законцовкой крыла хвостовое оперение стоящего на перроне другого лайнера Boeing-767", - сказал источник. По его информации, оба самолета получили повреждения, но никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) организовала проверку по факту столкновения двух самолетов, сообщили "Интерфаксу" в ведомстве.

По данным прокуратуры, оно произошло в международном аэропорту "Внуково" в четверг примерно в 14:40. "По предварительной информации, в момент буксирования борт авиакомпании "Россия" столкнулся с лайнером ООО "АЗУР эйр". При этом членов экипажа, пассажиров и обслуживающего персонала в момент столкновения в самолетах не было", - отметили в ММТП.

Проведение проверки поручено Московской прокуратуре по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте.

Теги: Внуково

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