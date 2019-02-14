Ребенок погиб при пожаре в жилом доме на юге Москвы

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - При пожаре в квартире жилого дома на юге Москвы погиб ребенок, сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе столичного главка МЧС.

"14 февраля поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Чертановская, дом 52, корпус 1, где по предварительной информации происходит загорание в одной из квартир, расположенной на 2-ом этаже 14-ти этажного жилого дома", - сказали в пресс-службе.

"К сожалению, погиб ребенок",- сказали в главке.

Пожар удалось ликвидировать, добавили в пресс-службе.

Как сообщили в МЧС, в ходе тушения пожара с 3-го этажа спасены шесть человек, четверо взрослых и двое детей.