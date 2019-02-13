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Москва

В телецентре "Останкино" произошел пожар в подвале

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - В телецентре "Останкино" в Москве произошел пожар в подвале здания, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.

"Из телецентра "Останкино" по адресу: ул. Академика Королева, 12 были эвакуированы порядка 150 человек. В подвале здания загорелся электрощиток", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного главка МЧС "Интерфаксу" подтвердили факт возгорания по этому адресу в электрощитовой на минус первом этаже, отметив, что пожар уже потушен.

"В 19:53 возгорание было полностью ликвидировано на площади 5 кв.м. Информации о пострадавших не поступало", - сказал сотрудник пресс-службы.

В ведомстве также опровергли информацию о том, что из здания были эвакуированы люди.

"Эвакуация не проводилась. Объект работает в штатном режиме", - сказали в пресс-службе.

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