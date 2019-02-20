Мужчина и ребенок погибли при пожаре в многоэтажке в Красноярском крае

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Тела мужчины и ребенка обнаружены во время тушения пожара в многоэтажном доме в городе Шарыпово Красноярского края, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе регионального управления МЧС.

"Пожар произошел в квартире на 7 этаже 9-этажного панельного жилого дома. Его площадь составила 6 квадратных метров. В настоящее время он локализован. На месте пожарные обнаружили тела мужчины и ребенка с признаками отравления продуктами горения", - сказал сотрудник пресс-службы.

В тушении были задействовано 20 человек, 6 единиц техники. Причины пожара установливаются.