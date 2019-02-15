После драки на юго-востоке Москвы задержаны 18 человек

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Полиция проверит 18 человек на причастность к массовой драке, которая произошла вечером в четверг около кафе на юго-востоке Москвы.

"В ОМВД России по району Печатники доставлено 18 граждан для проверки на причастность к совершению противоправных действий. По данному факту полицией по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство), возбуждено уголовное дело",- сообщил "Интерфаксу" представитель столичной полиции Юрий Титов.

Он также опроверг информацию СМИ о том, что в драке участвовали до сотни человек, а пострадавших - десять.

Ранее в столичной полиции сообщили, что в результате конфликта у кафе на Первой Курьяновской улице в Москве пострадал один человек. По данным источника "Интерфакса", пострадавших двое.

Кроме того, по предварительным данным, на месте происшествия обнаружены следы применения травматического оружия.