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Москва

У участников драки в кафе на юго-востоке Москвы изъяли ножи и травматику

На причастность к конфликту проверяют 25 человек

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Более 20 человек проверяются на причастность к конфликту со стрельбой около кафе на юго-востоке Москвы, произошедшему минувшей ночью, у них изъято травматическое и холодное оружие, сообщил в пятницу "Интерфаксу" осведомленный источник.

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"На причастность проверяются 25 человек, которые могли принимать участие в конфликте, точное число участников устанавливается",- сказал собеседник агентства.

По его словам, у доставленных в полицию были изъяты несколько травматических пистолетов и ножи.

По данным источника, в ходе конфликта также незначительно пострадали два полицейских: они получили легкие ссадины и ушибы.

Ранее в столичной полиции сообщили, что в результате конфликта у кафе на Первой Курьяновской улице в Москве пострадал один человек. По данным источника "Интерфакса", пострадавших двое.

Позднее представитель главка Юрий Титов сообщал агентству, что после драки было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. В ОМВД по району Печатники доставлено 18 человек.

Для того, чтобы пресечь противоправные действия, полицейский один раз выстрелил в воздух, добавил Титов.

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