Южный участок "красной" линии метро закроют для пассажиров 3 марта

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Движение по южному участку Сокольнической линии метро от станции "Юго-Западная" до станции "Саларьево" планируется закрыть 3 марта для технологического присоединения новых станций, заявил журналистам в субботу заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Для технологического присоединения нового участка Сокольнической линии с четырьмя станциями 3 марта на один день планируется перекрыть движение по участку этой линии от станции "Юго-Западная" до станции "Саларьево", - сказал он.

Заммэра подчеркнул, что перекрытие необходимо для наладки инженерных и технологических транспортных систем, а также включения новых станций в общую систему линии.

Хуснуллин напомнил, что на новом участке Сокольнической линии будет расположено четыре станции - "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка".

Глава стройкомплекса напомнил, что с сегодняшнего дня до 25 февраля также перекрыто движение по северному участку Сокольнической линии между станциями "Комсомольская" и "Бульвар Рокоссовского".

По его словам, это перекрытие связано с необходимостью строительства тоннеля Большой кольцевой линии метро, который проходит под "красной" веткой".