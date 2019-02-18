Власти опровергли сообщения о затопленном кипятком подъезде на западе Москвы

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Появившаяся в СМИ информация о затоплении горячей водой подъезда жилого дома из-за прорыва трубы не соответствует действительности, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе префектуры Западного административного округа Москвы в понедельник.

"Установлено, что в д. 12 на ул. Производственная в результате попытки забора горячей воды из трубы приквартирного холла был поврежден шаровой кран", - сказал представитель префектуры.

Он уточнил, что из-за этого произошел излив воды, которая попала в том числе и на запасную лестницу.

"Повреждение было устранено в оперативном порядке. Пострадавших нет, подача коммунальных услуг в доме осуществляется в штатном режиме", - добавили в префектуре.