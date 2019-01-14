В Петербурге 10 квартир залило кипятком через форточки из-за прорыва трубы

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Из-за прорыва трубопровода в Приморском районе Петербурга повреждены несколько автомобилей, а также подтоплены квартиры дома, который почти до верхних этажей окатило кипятком и заволокло паром.

"В результате коммунальной аварии было оцарапано покрытие шести припаркованных в охранной зоне тепловых сетей машин, вода попала в 10 квартир через балкон и форточки, в двух окнах на втором и третьем этажах зафиксированы трещины на стеклах", - сообщила в понедельник пресс-служба ГУП "ТЭК СПб".

В понедельник днем по адресу Шуваловский проспект, 59 корпус 1 прорвало трубопровод диаметром 60 см. По сообщениям очевидцев, фонтан кипятка и пар из трубы достигли седьмого этажа расположенного рядом жилого дома, горячая вода залила стоящие вблизи автомобили.

Как отмечают в ГУП "ТЭК СПб", их гражданская ответственность застрахована - заключен договор со страховой компанией "Согаз". Пострадавшие получат страховые выплаты в установленном законом порядке, сейчас на месте работают страховые комиссары.

Горячая вода подается в полном объеме. Теплоснабжение 40 домов переведено на пониженные параметры, еще 35 домов планируют перевести на резервную схему, добавляют в компании.