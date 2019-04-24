Пожар на мусорном полигоне в Подмосковье локализовали
Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Пожар на свалке "Сабурово" в Подмосковье локализован, сообщили "Интерфаксу" в региональном главке МЧС РФ.
"Пожар локализован на площади 600 кв м. Угрозы распространения огня нет", - сказали в главке.
Кроме того, МЧС не выявило вредных выбросов в результате пожара на подмосковной свалке.
Ранее сообщалось, что огнем охвачено 350 кв м. На территории полигона твердых бытовых отходов "Сабурово" горит мусор на закрытой ранее свалке.