Пожар на мусорном полигоне в Подмосковье локализовали

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Пожар на свалке "Сабурово" в Подмосковье локализован, сообщили "Интерфаксу" в региональном главке МЧС РФ.

"Пожар локализован на площади 600 кв м. Угрозы распространения огня нет", - сказали в главке.

Кроме того, МЧС не выявило вредных выбросов в результате пожара на подмосковной свалке.

Ранее сообщалось, что огнем охвачено 350 кв м. На территории полигона твердых бытовых отходов "Сабурово" горит мусор на закрытой ранее свалке.