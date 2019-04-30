Что случилось этой ночью: вторник, 30 апреля

Драка со стрельбой в Москве, пошлины на онлайн-покупки за рубежом, отречение императора Японии

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В ресторане на востоке Москвы произошла массовая драка со стрельбой. В ходе конфликта на улице Зеленый проспект один участник выстрелил в другого из травматического пистолета.

- Два моряка скончались на российском судне "Василий Головнин" на пути в ЮАР. По словам представителя Федерации профсоюзов Приморского края, матрос 1988 года рождения и токарь 1972 года рождения умерли 25 апреля.

- В МИД РФ обвинили США в препятствовании работе России в ООН. Вашингтон отказался выдать визу российскому эксперту по химическим веществам Дмитрию Поклонскому, который должен был принять участие в брифинге, посвященном докладу Миссии по установлению фактов применения химоружия в Сирии.

- Ретейлеры предложили взимать 15% с покупок в зарубежных интернет-магазинах. Предложение должно уравнять условия для зарубежных и российских интернет-магазинов, так как иностранные онлайн-площадки не платят НДС и таможенные пошлины, а также не обязаны сертифицировать товар.

- В Японии начался ритуал отречения императора Акихито от престола. Император официально уйдет в отставку в полночь во вторник, положив конец 30-летней эре Хэйсэй - "Установление мира". С восхождением на престол нового императора в Японии начнется эра "Рэйва" - "Прекрасная гармония".

- На украинской Ровенской АЭС произошел пожар. Из-за повреждения автотрансформатора в связи с последующим его возгоранием произошло отключение одного из четырех блоков.