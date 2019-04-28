Мужчина устроил стрельбу из травматики в кафе в Зеленограде

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Росгвардейцы задержали мужчину, устроившего стрельбу в кафе в Зеленограде, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в столичном главке ведомства.

"Сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого и для дальнейшего разбирательства передали сотрудникам полиции. Оружие изъято", - сказали в Росгвардии.

По данным управления, в воскресенье в одном из кафе в Зеленограде произошла драка со стрельбой. В ходе конфликта один из молодых людей выстрелил в оппонента из травматического пистолета. Как отметили в ведомстве, пострадавший от госпитализации отказался.