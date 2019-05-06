"Аэрофлот" опубликовал список выживших пассажиров Superjet

Перевозчик отметил, что в настоящий момент список неполный и будет дополняться по мере поступления информации

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" опубликовал на сайте список выживших пассажиров Superjet, выполнявшего рейс SU1492 Москва – Мурманск.

Перевозчик отмечает, что список в настоящий момент неполный, информация по другим пассажирам рейса уточняется. По мере поступления информации список будет дополняться.

Сейчас достоверно известно, что выжили 33 человека, пять из них госпитализированы. Информация о еще четверых пассажирах уточняется.

Приводим весь обнародованный "Аэрофлотом" список выживших:

1. Аксенов Юрий Александрович

2. Афанасьев Виктор Юрьевич

3 .Бабаев Кирилл Сергеевич

4. Ветчинкин Сергей Александрович

5. Гончаров Владимир Леонидович

6. Гринберг Татьяна Леонидовна

7. Гущина Галина Ивановна

8. Деркунская Елена Петровна

9. Евменьков Владимир Васильевич

10. Егоров Петр Викторович

11. Егорова Наталья Борисовна

12. Зимницкий Дмитрий Валерьевич

13. Киселев Василий Александрович

14. Климов Евгений Александрович

15. Ключникова Екатерина Владимировна

16. Ковба Алексей Михайлович

17. Марченков Александр Сергеевич

18. Марченкова Юлия Игоревна

19. Молчанов Олег Николаевич

20. Молчанова Юлия Александровна

21. Прищенко Валерий Дмитриевич

22. Прищенко Денис Валерьевич

23. Савченко Михаил Михайлович

24. Ситникова Марина Владимировна

25. Тихонова Людмила Николаевна

26. Харинин Дмитрий Юрьевич

27. Хлебушкин Дмитрий Вячеславович

28. Цицилин Вадим Александрович

Госпитализированы:

1. Белик Татьяна Леонидовна

2. Конник Марина Михайловна

3. Кузнецов Сергей Владимирович

4. Печников Василий Сергеевич

5. Шилов Антон Валентинович

Телефон горячей линии для родственников пассажиров рейса SU1492: +7(495)663 6394

Горячая линия МЧС 8(800)775 1717