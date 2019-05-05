У аварийного Superjet отказала автоматика при повторном заходе на посадку

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Отказ автоматики произошел при повторном заходе на посадку аварийного SSJ-100 в "Шереметьево", сообщил "Интерфаксу" источник в службах аэропорта.

"Во время первой попытки захода на посадку у самолета была слишком высокая скорость, и приземлиться он не смог. При повторной попытке отказали все системы автоматического управления, обеспечивающие посадку", - сказал источник.

Самолет трижды ударился о полосу и сломал заднюю стойку шасси, обломки попали в двигатель, который загорелся, пламя охватило всю заднюю часть фюзеляжа.

Ранее компания "Аэрофлот" сообщила, что ее самолет SSJ-100, выполнявший рейс SU1492 в Мурманск, вынужденно вернулся в аэропорт вылета по технической причине. Перевозчик "подтверждает информацию о возгорании двигателей воздушного судна", - также отмечает авиакомпания.

В свою очередь "Шереметьево", откуда вылетал борт, сообщил, что рейс вылетел "в плановом режиме" в 18:02, и "после взлета экипаж доложил о неисправности", приняв решение вернуться в аэропорт вылета.

Это подтверждает трекинг самолета на сайте FlightRadar24. Причем, согласно ним, самолет перед заходом на посадку ушел с глиссады на второй круг и совершал посадку после этого.

"В 18:30 пассажирский лайнер совершил "жесткую" посадку на взлетно-посадочную полосу, после чего произошло возгорание", - говорится в сообщении "Шереметьево". "Авиационное происшествие" произошло в 18.32, добавляет аэропорт. На борту воздушного судна находилось 73 пассажира и 5 членов экипажа.

"SSJ100, сгоревший в аэропорту Шереметьево (с заводским номером "95135" - ИФ), прошел плановое техническое обслуживание в апреле, (...) произведен в августе 2017 года", - сообщил производитель воздушного судна, АО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС).

"Самолет вернулся в аэропорт вылета после получения экипажем информации о неисправности на борту", - заявили ГСС, добавив при этом, что "после "жесткой" посадки самолет выгорел полностью". "Представители компании (компании - ИФ) работают в составе комиссии по расследованию события", - также отмечается в сообщении.

"В 18:32 на место происшествия прибыли аварийно-спасательная бригада, медицинские экипажи для экстренной эвакуации и оказания помощи пассажирам и членам экипажа. В кратчайшие сроки были обеспечены аварийно-спасательные работы. В аэропорту создан оперативный штаб по управлению внештатной ситуацией", - говорится в сообщении "Шереметьево".

По последним данным Следственного комитета, в результате катастрофы погибли 13 человек, есть пострадавшие. Большинство находившихся на борту 78 человек сумели эвакуироваться по аварийным трапам.