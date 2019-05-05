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СКР сообщил, что из 78 пассажиров Superjet выжили 37 человек

Утеря связи экипажа Superjet с диспетчерами произошла из-за молнии

Утеря связи экипажа Superjet с диспетчерами произошла из-за молнии
Фото: ТАСС, Марина Лысцева

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Экипаж аварийного Superjet утратил связь с диспетчерами из-за попадания молнии, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Из-за попадания молнии, предварительно была утрачена связь с диспетчером, затем отказала вся автоматика. Экипаж не стал вырабатывать топливо, самолет пошел на посадку с превышением посадочной массы и большим перелетом порядка 1400 метров. В результате посадка произошла на середину полосы. Стойка шасси разрушилась, ее элементы, возможно, попали в двигатель, который загорелся", - рассказал источник.

По уточненным данным, экипаж предпринял всего одну попытку посадить самолет.

В воскресенье вечером следовавший из Москвы в Мурманск Superjet-100 вернулся в аэропорт вылета, совершил аварийную посадку и сгорел. Большинство находившихся на борту успели эвакуироваться по аварийному трапу. Следственный комитет (СК) сообщил о 13 погибших в результате катастрофы. Источник "Интерфакса" сообщил, что основной причиной гибели людей стала попытка некоторых пассажиров достать из багажных полок свои вещи.

Аварийная посадка самолета в аэропорту "Шереметьево"

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Шереметьево

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