В Москве начался сильный ливень

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Службы ГУП "Мосводосток" переведены в усиленный режим работы в связи с ухудшением погодных условий в Москве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе предприятия в среду.

"Для предотвращения скопления воды в низинных местах задействовано более 280 бригад, оборудованных специальной техникой", - сказал представитель пресс-службы.

В разных районах Москвы начался сильный ливень с грозой и шквалистым ветром.

Ранее ГУ МЧС России по Москве предупредило о сильном ветре и дожде с грозой 8 мая. По данным спасателей, порывы ветра при грозе могут достигать 18 м/с.