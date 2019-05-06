Дожди с грозами и шквалистым ветром придут в Москву в среду

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Со среды погода в столице станет неустойчивой, пройдут дожди с грозами и шквалистым усилением ветра, сообщил Гидрометцентр России в понедельник.

При этом в городе установилась теплая погода, значения средней суточной температуры в течение недели будут превышать климатическую норму на 4-6 градусов.

По прогнозу синоптиков, в понедельник и вторник при умеренном южном и юго-восточном ветре будет солнечно, 24-26 градусов в Москве и 21-26 градусов по области.

В среду, 8 мая, с запада к столичному региону подойдет атмосферный фронт с волнами. Ночью местами прогнозируется кратковременный дождь, гроза, южный с переходом на северный ветер и порывами при грозе до 13-18 м/с.

Днем будет дождливо, местами пройдут грозы, при которых ветер также будет усиливаться до 13-18 м/с. Максимальная температура - 21-23 градусов в мегаполисе и 21-26 градусов в Подмосковье.

В четверг, 9 мая, прогнозируется облачная с прояснениями погода, местами кратковременный дождь, гроза и порывистый ветер до 13-18 м/с. Ночью в Москве 8-10 градусов, по области 6-11 градусов. Днем в столице будет 22-24 градусов, в Подмосковье - 19-24 градусов.

В последующие двое суток прогнозируются кратковременные дожди, уточняет Гидрометцентр.

В пятницу ночью в столичном регионе 10-15, днем 20-25, в субботу - на пару градусов прохладнее.

Росгидромет в свою очередь уточняет, что 8-11 мая в Москве может выпасть до 33 мм осадков, это 65% месячной нормы (51 мм). Вероятность такого сценария оценивается от 61% до 91%.