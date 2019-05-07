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Температура в Москве поднялась до рекордных с начала года 24,8 градусов

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Температура воздуха на базовой столичной метеостанции на ВДНХ к 14:00 вторника поднялась до плюс 24,8 градуса, что стало самым высоким значением с начала 2019 года, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы.

"Предыдущий температурный максимум с начала года в Москве был зафиксирован накануне в понедельник - 24,6 градуса ", - сказал собеседник агентства.

При этом абсолютный рекорд температуры 7 мая в Москве установлен в 1967 году, когда столбик термометра на ВДНХ поднялся до 29,2 градуса.

По прогнозам синоптиков, в среду местами пройдет дождь с грозой, а температура не поднимется выше 21-23 градусов тепла. Скорость ветра южных направлений при порывах может достигать 13-18 метров в секунду. 9 и 10 мая также ожидаются дожди с грозами, температура воздуха в дневные часы достигнет 23-25 градусов.

Вместе с тем, Гидрометцентр России в Москве и области на 8 мая продлил "желтый", повышенный, уровень погодной опасности из-за гроз, ветра и высокой пожароопасности.

Москва

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