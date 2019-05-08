Четверть месячной нормы осадков выпала в Москве за день

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Прошедший в Москве утренний дождь и вечерний ливень к 21:00 среды на базовой столичной метеостанции на ВДНХ дали прирост осадков 13 мм, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы и области.

"Менее чем за сутки на Москву выпало 25% месячной нормы дождей, которая в мае составляет 51 мм", - сказал собеседник агентства.

Согласно предварительным прогнозам синоптиков, в День Победы на столичный регион может выпасть еще около 7 мм дождей, однако в Москве этим расчетам может помешать разгон облаков спецавиацией.

По данным Росгидромета, в последующие три выходных дня, с 10 по 12 мая, выпадет порядка 27 мм дождей, что перекрывает половину месячной нормы осадков. При этом в начале следующей недели осадков уже не ожидается.

Ожидается, что в День Победы температура воздуха достигнет 24-26 градусов, 10 и 11 мая в дневные часы - 23-25 градусов. Чуть прохладнее будет в воскресенье - около 18-23 градусов.