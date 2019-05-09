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Задержанную участницу Pussy Riot оставили в отделении до утра

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Участницу группы Pussy Riot Веронику Никульшину, а также ещё четверых задержанных, оставили в столичном отделении ОВД "Тверской" до утра без объяснения причины задержания, сообщил в среду "Интерфаксу" участник группы Петр Верзилов.

"Всех ребят, в том числе и Никульшину оставляют на ночь в отделении, не смотря на то, что никакие документы им не предъявили. Правоохранители сообщили, что будут работать с ними завтра", - сказал Верзилов.

Он уточнил, что сотрудники полиции не дали объяснения, в связи с чем задержаны Никульшина и четверо ее друзей. В отделении, по словам, Верзилова, они находятся более 8 часов.

Официальной информацией правоохранительных органов "Интерфакс" пока не располагает.

Ранее сообщалось, что Веронику Никульшину и ее четверых друзей задержали в квартире в Москве. Активистка пришла к своим друзьям в квартиру, куда через несколько часов пришла полиция. Сотрудники правоохранительных органов проверили у находившихся в квартире паспорта, после чего заявили, что проводят опрос по поводу повреждения "некого государственного имущества", к которому могут быть причастны молодые люди.

Никульшина - одна из участниц акций группы Pussy Riot.

15 июля 2018 года она вместе с Петром Верзиловым, Ольгой Пахтусовой и Ольгой Кураевой выбежала на футбольное поле в полицейской форме примерно на 50-й минуте финального матча Чемпионата мира по футболу между командами Франции и Хорватии в Москве на Большой спортивной арене "Лужники".

Все четверо были задержаны, и позднее Хамовнический суд назначил каждому по 15 суток административного ареста за "грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния".

Москва Вероника Никульшина Pussy Riot

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