Задержанную участницу Pussy Riot оставили в отделении до утра

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Участницу группы Pussy Riot Веронику Никульшину, а также ещё четверых задержанных, оставили в столичном отделении ОВД "Тверской" до утра без объяснения причины задержания, сообщил в среду "Интерфаксу" участник группы Петр Верзилов.

"Всех ребят, в том числе и Никульшину оставляют на ночь в отделении, не смотря на то, что никакие документы им не предъявили. Правоохранители сообщили, что будут работать с ними завтра", - сказал Верзилов.

Он уточнил, что сотрудники полиции не дали объяснения, в связи с чем задержаны Никульшина и четверо ее друзей. В отделении, по словам, Верзилова, они находятся более 8 часов.

Официальной информацией правоохранительных органов "Интерфакс" пока не располагает.

Ранее сообщалось, что Веронику Никульшину и ее четверых друзей задержали в квартире в Москве. Активистка пришла к своим друзьям в квартиру, куда через несколько часов пришла полиция. Сотрудники правоохранительных органов проверили у находившихся в квартире паспорта, после чего заявили, что проводят опрос по поводу повреждения "некого государственного имущества", к которому могут быть причастны молодые люди.

Никульшина - одна из участниц акций группы Pussy Riot.

15 июля 2018 года она вместе с Петром Верзиловым, Ольгой Пахтусовой и Ольгой Кураевой выбежала на футбольное поле в полицейской форме примерно на 50-й минуте финального матча Чемпионата мира по футболу между командами Франции и Хорватии в Москве на Большой спортивной арене "Лужники".

Все четверо были задержаны, и позднее Хамовнический суд назначил каждому по 15 суток административного ареста за "грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния".