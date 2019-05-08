Участницу группы Pussy Riot Никульшину снова задержали в Москве

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - В Москве задержали участницу группы Pussy Riot Веронику Никульшину, сообщил "Интерфаксу" участник группы Петр Верзилов.

По его словам, вместе с девушкой задержаны четверо ее друзей, в гостях у которых она была в доме на улице Петровка. Проверив документы у находившихся в квартире, полицейские сообщили, что проводят опрос по поводу повреждения "некого государственного имущества", к которому могут быть причастны молодые люди. После этого все пятеро были доставлены в ОВД Тверской, сказал Верзилов.

"Сотрудники не дали объяснений, на каком основании Никульшину и еще четырех человек, находящихся в квартире, повезли в отделение", - уточнил он. Также Верзилов добавил, что полицейские не уточняли, какое именно имущество было повреждено.

Официальной информацией правоохранительных органов "Интерфакс" пока не располагает.

В апреле Верзилов также сообщал о задержании Никульшиной и двух руководителей "Театр. На Вынос" Алексея Ершова и Максима Карнаухова. Верзилов уточнил, что все трое собирались на вручение премии "Золотая Маска".

Никульшина - одна из участниц акций группы Pussy Riot.

15 июля 2018 года она вместе с Верзиловым, Ольгой Пахтусовой и Ольгой Кураевой выбежали на футбольное поле в полицейской форме примерно на 50-й минуте финального матча Чемпионата мира по футболу между командами Франции и Хорватии в Москве на Большой спортивной арене "Лужники".

Все четверо были задержаны, и позднее Хамовнический суд назначил каждому по 15 суток административного ареста за грубое нарушение правил поведения зрителей на спортивных соревнованиях (ч. 3 ст. 20.31 КоАП РФ).